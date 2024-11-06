مشاهير العرب - أحمد حلمي يكشف مفاجأة عن بكاء زوجته منى زكي بعد تعرضها للتنمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - أعرب الفنان أحمد حلمي، عن استيائه من حالة التنمر التي تعرضت لها زوجته منى زكي منذ عدة سنوات، وكشفت عن تفاصيلها مؤخرا.

المفاجأة التي فجرها أحمد حلمي، أنه لم يشاهد هذا الفيديو الذي ظهرت خلاله زوجته منى زكي وهي تبكي.

وأكدت منى زكي خلال لقاء لها مع كاميرا برنامج "et بالعربي"، أنها تلقت دعما كبيرا من قبل أصدقائها في الوسط الفني، وأكدت أن مساندتهم ساعدتها على تجاوز هذه المحنة بشكلك كبير.

وتابعت منى زكي: "اللي ساعدني إني عديت من المرحلة دي هما زمايلي اللي وقفوا جنبي في الوقت ده".

وأضافت منى زكي أن موجة الانتقادات التي طالتها من قبل الجمهور جعلتها تغيب عن الوسط الفني خمس سنوات تقريبًا وكانت تجلس في المنزل ولا ترغب في تقديم أي أعمال للجمهور.

واختتمت منى قائلة: "بيبقى في انهيار في الأول، وبعدها بعلّم نفسي وبقول عندي حاجات أهم من اللي بيحاول يكسرني".

وقال أحمد حلمي خلال لقائه مع برنامج et بالعربي على هامش مهرجان البحرين السينمائي، إنه لم يرى فيديوهات لمنى زكي تبكي بها، مردفا: «أنا مشوفتش فيديو بكاء منى، لما أرجع مصر إن شاء الله هخليها تفرجني عليه لكن مش هقدر أتكلم عن حاجة لم أرها»..

وتابع أحمد حلمي: «المتنمر شخص ضعيف يجد قوته في التنمر ويختبئ ورا الكيبورد وليس لديه الشجاعة الكافية، إنه يقول رأيه الذي قد يكون غير مقتنع به، هذه مسألة موجودة في حياتنا ونتعامل معها والمهم ثقتك في نفسك».

وكان مقطع فيديو انتشر لمنى زكي، تظهر خلاله، منهارة من البكاء خلال جلسة نقاسية لها أقيمت على هامش مهرجان البحرين السينمائي، مشيرة إلى أنها تعرضت لموجة كبيرة من الانتقادات منذ 4 أو 5 أعوام ماضية، حيث أثرت عليها نفسيا.

آخر أعمال منى زكي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال منى زكي فيلم رحلة 404، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

تدور أحداث فيلم «رحلة 404 فى إطار تشويقى مثير حول رحلة تخوضها البطلة منى زكي من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بإيام تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتلجأ بطلة الفيلم لبعض الأشخاص من الماضي، وتصبح فى حيرة من أمرها: إما أن تستكمل الرحلة وفى نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها فى صراعات عديدة.