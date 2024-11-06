نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:33 صباحاً - هوليوود والانتخابات الأمريكية، حرص عدد كبير من نجوم هوليوود، على نشر صورهم، وهم يحلمون علامة “أنا أعطيت صوتي”، لإعلان مشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تجري في الوقت الحالي.

ودعا عدد كبير من نجوم هوليوود، معجبيهم ومتابعيهم، للمشاركة في التصويت، لإحداث فارق في مستقبل بلادهم، ومن أبرزهم آن هاثاواي، وكاتي بيري، فيونا آبل، وغيرهم.

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويلعب مجتمع هوليوود، دورا هاما، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا السابق، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.

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