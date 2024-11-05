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مشاهير العرب - محمد القس في ضيافة منى الشاذلي بعد نجاحه في مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد القس في ضيافة منى الشاذلي بعد نجاحه في مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد القس في ضيافة منى الشاذلي بعد نجاحه في مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - يحل الفنان محمد القس، ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي من خلال شاشة ON في الحلقة المقبلة، والذي من المفترض أن يكشف خلالها سر نجاحه في برغم القانون، وكذلك الكثير من الأسرار والكواليس حول حياته الفنية والشخصية.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي، كشفت عن استضافة الفنان محمد القس في برنامج معكم منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقى عليها قائلة: «بعد نجاحه في “برغم القانون”.. محمد القس ضيف “معكم منى الشـاذلي” الجمعة المقبلة».

آخر أعمال محمد القس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد القس، مشاركته في مسلسل برغم القانون الذي عرض مؤخرا عبر شاشة أون، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا بشخصية أكرم.

مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصي على جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

قصة مسلسل برغم القانون

ودارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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