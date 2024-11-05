حفل لـ "عشاق النغم" على المسرح المكشوف بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة عشاق النغم قيادة المايسترو محمد عبد الستار، وذلك فى الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح المكشوف.

برنامج حفل فرقة عشاق النغم

يتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغاني التراثية والمعاصرة المصرية والعربية منها (كنت فين، القلب ولا العين، يا واحشني رد عليا، يا مسهرني، قدود حلبية، الحلو في الفراندة، كامل الأوصاف، كان يا مكان، يا حلاوة الدنيا، إلا انت، بهية، أنا بعشقك، كده كده يا تريلا، عايز جواباتك وصوت بلادي)؛ أداء حسام حسني، مؤمن خليل، مني شاهين، مروان صبري، أسماء الجمل، أحمد مجدي، فاطمة مثني، إيمان منصور، أحمد فايد، إسراء عصام، مريم هاني، شمس الأسواني ولميس أمين.

يُذكر أن فرقة عشاق النغم، تضم مجموعة من الأصوات المميزة من دارسي الغناء العربي وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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