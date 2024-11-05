الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - التمساح الأبيض.. كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة مرعبة في «الهالوين» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - التمساح الأبيض.. كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة مرعبة في «الهالوين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - التمساح الأبيض.. كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة مرعبة في «الهالوين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - كيم كارداشيان.. أثارت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالتها المرعبة، خلال الاحتفال بعيد الهلع «الهالوين».

كيم كارداشيان في الهالوين

اختارت كيم كارداشيان الظهور في عيد الهالوين بالزي الأكثر رعباً، والذي كان عبارة عن هيئة كاملة لشخصية التسماح الأبيض «ألبينو»، والتي تعرف بأن تعاني من حالة وراثية نادرة تمنعها من إنتاج مادة الميلانين، وهي الصبغة التي تعطي لونًا للبشرة والعيون.

كيم كارداشيان

وشاركت كيم مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، تكشف فيه تفاصيل الزي الجريء ومراحل الإعداد له وصولاً إلى الإطلالة النهائية.

إطلالة كيم كارداشيان في الهالوين

وأوضحت الفيديوهات الصور التي نشرتها كيم مدي الجهد الكبير المبذول للوصول إلى تلك الإطلالة المرعبة، وتطلبت وقتًا طويلاً من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

كيم كارداشيان

وظهرت كارداشيان، من خلال لقطات احترافية ظهرت فيها وهي تقف منتصبة في شكل يبرز الجلد الأبيض بالكامل، وكان معظم جسمها مغطّى بالطلاء، بينما تم تشكيل رأسها بشكل معقّد لإضفاء شعور أكثر واقعية.

كيم كارداشيان بالتسماح الأبيض

وأضافت أيضًا عدسات لاصقة خضراء فاتحة وذيلاً شائكاً طويلاً، وطلت أظافر أصابع يديها وقدميها باللون الأبيض العاجي، حتى تصل إلى التفاصيل الأكثر دقة من التمساح الأبيض

كما نشرت كيم كارداشيان، مقطع فيديو يعرض أطرافها الاصطناعية وأظافرها في إضاءة مختلفة، بالإضافة إلى القليل من المحتوى خلف الكواليس، بدءًا من لوحة الرسم، إلى وضع المكياج، وحتى الحصول على المساعدة لوضع العدسات اللاصقة.

اقرأ أيضاً
«أبنائي لا يمانعون .. كيم كارداشيان ترد على أنباء ارتباطها بـ جود بيلينجهام

سبب إلغاء حفل كاني ويست في مصر

بينهم كيم كارداشيان وكايلي جينر.. تحديث "إنستجرام" الأخير يغضب مشاهير الفن

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق