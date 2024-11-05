مشاهير العرب - التمساح الأبيض.. كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة مرعبة في «الهالوين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - كيم كارداشيان.. أثارت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالتها المرعبة، خلال الاحتفال بعيد الهلع «الهالوين».

كيم كارداشيان في الهالوين

اختارت كيم كارداشيان الظهور في عيد الهالوين بالزي الأكثر رعباً، والذي كان عبارة عن هيئة كاملة لشخصية التسماح الأبيض «ألبينو»، والتي تعرف بأن تعاني من حالة وراثية نادرة تمنعها من إنتاج مادة الميلانين، وهي الصبغة التي تعطي لونًا للبشرة والعيون.

وشاركت كيم مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، تكشف فيه تفاصيل الزي الجريء ومراحل الإعداد له وصولاً إلى الإطلالة النهائية.

إطلالة كيم كارداشيان في الهالوين

وأوضحت الفيديوهات الصور التي نشرتها كيم مدي الجهد الكبير المبذول للوصول إلى تلك الإطلالة المرعبة، وتطلبت وقتًا طويلاً من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

وظهرت كارداشيان، من خلال لقطات احترافية ظهرت فيها وهي تقف منتصبة في شكل يبرز الجلد الأبيض بالكامل، وكان معظم جسمها مغطّى بالطلاء، بينما تم تشكيل رأسها بشكل معقّد لإضفاء شعور أكثر واقعية.

كيم كارداشيان بالتسماح الأبيض

وأضافت أيضًا عدسات لاصقة خضراء فاتحة وذيلاً شائكاً طويلاً، وطلت أظافر أصابع يديها وقدميها باللون الأبيض العاجي، حتى تصل إلى التفاصيل الأكثر دقة من التمساح الأبيض

كما نشرت كيم كارداشيان، مقطع فيديو يعرض أطرافها الاصطناعية وأظافرها في إضاءة مختلفة، بالإضافة إلى القليل من المحتوى خلف الكواليس، بدءًا من لوحة الرسم، إلى وضع المكياج، وحتى الحصول على المساعدة لوضع العدسات اللاصقة.