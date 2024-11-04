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40 فيلما يشاركون بمهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الـ 17 - أخبار كلمتك

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40 فيلما يشاركون بمهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الـ 17 - أخبار كلمتك

40 فيلما يشاركون بمهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الـ 17 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:41 مساءً - أعلن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي اليوم إطلاق بوستر دورته السابعة عشر، التي ستقام في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٧ ديسمبر المقبل. 

تُعرض الفعاليات في سينما زاوية وسينما الزمالك، وقد صمم الهوية البصرية المصمم الجرافيكي حسين سالم.

يضم برنامج البانوراما لهذا العام ما يقرب من أربعين فيلمًا، موزعة على خمسة أقسام متنوعة. كما يتضمن البرنامج الموازي مجموعة من النقاشات والندوات وورش العمل. 

حيث سيتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، بالإضافة إلى بعض العروض المختارة التي ستُعرض في سيما أركان، بوينت 90، جيزويت الإسكندرية، وجيزويت المنيا.

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك)، ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

ومن ضمن شركاء البانوراما هذا العام: المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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