بعد تعاقده مع "سوني ميوزيك"، صور عمرو دياب تتصدر شاشات ميدان "تايم سكوير" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:07 مساءً - تصدرت صور الفنان عمرو دياب، ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، وذلك بعد تعاقده مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط".

وامتلأت شاشات العرض العملاقة في ميدان "تايمز سكوير" بصور عمرو دياب، خلال "الويك إند".

ويتمكن أي شخص في قلب "تايمز سكوير" من رؤية المطرب المصري في مشهد يعكس التأثير الكبير للهضبة في الساحة الموسيقية العربية والعالمية.

اتفاقية شراكة حصرية

كان الهضبة وقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة سوني ميوزك العالمية. وتتضمن هذه الاتفاقية الاستحواذ الكامل على حقوق كتالوج الأغاني الواسع لـ"دياب".

كما تشمل الاتفاقية إنتاج عدة ألبومات مستقبلية تهدف إلى توسيع الحدود الموسيقية ودفعها إلى أفق جديد.

تأتي هذه الشراكة في إطار توسع "سوني ميوزيك" المستمر في المنطقة، حيث تواصل تصدرها لقائمة IFPI Top 200 MENA Chart، مما يعكس تأثيرها القوي وهيمنتها في سوق الموسيقى الشرق أوسطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.