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طرح البرومو الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما" " فيديو" - أخبار كلمتك

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طرح البرومو الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما" " فيديو" - أخبار كلمتك

طرح البرومو الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما" " فيديو" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:59 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة، البرومو  الرسمي لفيلم رفعت عيني للسما، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض يوم 6 نوفمبر، بعدما حصل الفيلم علي جائزتين في مهرجان الجونة السينمائي جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي، وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم وثائقي في CineGouna Emerge.

وظهر في البرومو فتيات البرشا في الصعيد وهن يطاردن أحلامهن، حيث ترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم " لسه متجوزتيش لحد دلوقتي؟، بنات قليلة الأدب؟".

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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