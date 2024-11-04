مشاهير العرب - مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك.. مواعيد عرض الحلقة 6 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - لفت مسلسل وتر حساس أنظار الجماهير منذ عرض الحلقات الأولى له، هذا ما يدفعهم للبحث عن مواعيد حلقاته الجديدة، لذا يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة الـ 6 من مسلسل وتر حساس.

الحلقة الـ 6 من مسلسل وتر حساس

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مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 6

ويعرض مسلسل وتر حساس، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً على قناة«ON»، بينما يعرض في تمام الساعة الـ10 مساءً على قناة «ON دراما».

قصة مسلسل وتر حساس

وتجسد الفنانة صبا مبارك، بطلة المسلسل دور «سلمى»، وهى طبيبة تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها وتحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة مع زوج صديقتها مما يؤدي إلى صراع بينهما.

وتقدم الفنانة إنجي المقدم دور «كاميليا»، وهي المحامية الطموحة التي تسعى للحفاظ على زوجها ومكانتها الاجتماعية، لكنها تجد نفسها في مجموعة من الصراعات، أما الفنانة هيدي كرم، فتجسد دور «رغدة»، وهي مديرة التسويق في أحد مراكز التجميل، والتي تمتلك جزءًا من المركز كجزء من ميراثها، وترغب في السيطرة لتحقيق أهدافها الشخصية، مما يزيد من تعقيد الصراع بين الشخصيات.

القنوات الناقلة لمسلسل وتر حساس

والجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس يعرض من بطولة صبا مبارك وإنجي المقدم، عبر القنوات التالية:

ـ قناة ON.

ـ قناة ON drama.