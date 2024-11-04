مشاهير العرب - محمد رجب لـ«الأسبوع»: «الحلانجي» يعيدني إلى الدراما الرمضانية.. و«كوكتيل» فيلمي الجديد في السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - نجم متميز، خطف الأنظار فى أول مشاركاته بالدراما والسينما. قدم أعمالاً متميزة، منها «الباشا تلميذ، وأدهم الشرقاوى، ومذكرات مراهقة، وإزاى البنات تحبك، وحرامية فى كي جو تو»، ليثبت لجميع المخرجين أنه يستحق «البطولة المطلقة»، والتى تحققت فى أول أعماله السينمائية فيلم «تمن دستة أشرار» عام 2006، لتأتى بعدها البطولات المتعددة فى السينما والدراما منها «سالم أبو أخته، وكلاشنكوف، ومحترم إلا ربع، والأخ الكبير، وضربة معلم، ومشوار الونش» وغيرها.

كلمتك التقت الفنان محمد رجب فى حوار خاص، يتحدث خلاله عن مسلسله الجديد «الحلانجي» الذى يشارك به فى السباق الرمضاني المقبل، وتفاصيل الشخصية التى يقدمها للجمهور، وكواليس التعاون مع المخرج معتز حسام والمؤلف محمود حمدان، وسر عودته للمشاركة فى موسم دراما رمضان مرة أخرى، وأشياء أخرى خلال هذا الحوار.

* حدثنا عن مسلسلك الجديد «الحلانجي» الذى تشارك به فى الموسم الرمضاني المقبل 2025؟

** المسلسل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي مختلف، وأجسد في خلاله شخصية «نصاب» يدعى «طه»، ولكن دوري لا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حولي خلال الأحداث، وإنما الشخصية مختلفة عن أدواري السابقة تمامًا، والمسلسل أحداثه جديدة، و"غير موجودة في السوق"، وأقول لجمهوري: "عاملكم حاجة حلوة أوي في الحلانجي والمسلسل مميز للغاية جدًّا فهو يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي والتشويقي، ويحتوي على كل ما يمكن أن يجذب انتباهكم، وبإذن الله هاتحبوه، وأتمنى أن يكون بداية خير لأعمال قادمة».

* حدثنا عن تجربة التعاون مع المؤلف محمود حمدان والمخرج معتز حسام؟

** سعيد جدًّا بالعمل مع المخرج معتز حسام، والمؤلف محمود حمدان، فهما موهوبان جدًّا، وأتمنى يكون المسلسل فاتحة خير علينا كلنا، وانتظروا عمل قوي ومختلف في الماراثون الرمضاني 2025. وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، وهو تجربتي الثانية مع الفنانة أيتن عامر المرشحة لدور البطولة النسائية، إذ التقينا من قبل في "سالم أبو أخته" و"بيكيا"، وذلك في حال إذا ما وافقت على العمل، ووقعت على العقد.

* ما سر أناقتك عند ظهورك في جميع المناسبات التي تحضرها؟

** أنا من الأشخاص الذين يهتمون بالموضة، حيث يسهم تنسيق ملابسي في تغيير مزاجي السلبي، ويمنحنى طاقة إيجابية، وأشعر بتحسن نفسي، عندما أرتدي ملابس منسقة بشكل جميل. وأنا في الأصل مهندس ديكور، وتنسيق الألوان والذوق جزء من طبيعة عملي، وأتابع مواقع عالمية لاستلهام أفكاره وفقاً لكل مناسبة أحضرها.

* وما سر علاقتك القوية بالفنانة أيتن عامر؟

** "أيتن" “وش السعد عليا”، وعملنا معًا كثيرًا، وكل مشاريعنا حققت نجاحًا، ونالت إعجاب الجمهور، إن شاء الله أتمنى أن يتكرر ذلك في مسلسل "الحلانجي"، كما تربطنا علاقة صداقة جيدة.

* ما علاقتك بالمؤلف محمود حمدان؟

** محمود حمدان أخي وحبيبي، وقدم سيناريو رائعًا، لـ"الحلانجي" الذي سيكون مختلفًا، وأرى أن المسلسل سيكون تجربة مميزة لكل طاقم العمل، وفخور جدًّا بالعمل مع "حمدان"، وسنقدم مفاجأة كبيرة للجمهور.

* ما سر حبك للمشاركة فى المسلسلات التى تعرض خارج موسم رمضان أو ما يسمى بـ«أوت أوف سيزون»؟

** في الماضي قدمت مسلسل "الأخ الكبير"، وفي ذلك الوقت لم يكن مفهومًا ما هو موسم "الأوف سيزون"، وبفضل الله، كنت أول من قدم فكرة مسلسلات "الأوف سيزون" عندما عُرض "الأخ الكبير"، وبعد نجاحه الكبير، طُلب مني تقديم مسلسل "أوف سيزون" كل عام، والحمد لله، عندما قدمت أوراق مسلسل "الحلانجي" للمنتج، تحمس للفكرة، وأكد أنه يجب أن أعود لموسم رمضان، وإن شاء الله سأكون مع الجمهور طوال رمضان وما بعده.

* متى تعود للسينما؟

** أنا حاليًا في مرحلة التحضير، لفيلم جديد أكشف عن تفاصيله خلال الأيام القادمة، والفيلم يحمل اسم "كوكتيل"، وهو عمل كوميدي مختلف، ولن أتمكن من الحديث عن شخصيتي فيه في الوقت الحالي.

* ما سر زياراتك المتكررة للمملكة العربية السعودية؟

** ابني يعيش في المملكة، لأن والدته سعودية الجنسية، وأعتبر السعودية بلدي الثاني، وأزورها بانتظام، حيث قضيت هناك أكثر من 14 سنة، وأذهب كل ثلاثة أشهر لزيارة الأسرة وتفقد أحوال ابني. وأنا سعيد بالانفتاح الثقافي، والفني القائم حاليًا بين مصر والسعودية، وأهنئ الجميع على النجاحات التي تحققت، وأشعر بالفخر تجاه هذه الخطوة.