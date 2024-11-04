مشاهير العرب - تامر حسني عن تجسيده لشخصية حسن يوسف: «شرف عظيم لأي فنان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - علق الفنان تامر حسني، على تصريحات سابقة للفنان الراحل حسن يوسف، عن الفنان الذي يمكن أن يقوم بتجسيد سيرته الذاتية في عمل فني.

وقال تامر حسني، عبر خاصية «استوري» صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: : كل الشرف إني أعمل سيرتك الذاتية، ده شرف عظيم لأي فنان. وهذه إشادة عظيمة في تاريخي من فنان أسطوري، مثل الراحل حسن يوسف. الله يرحمه ويحسن إليه».

وفاة حسن يوسف

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد رحلة طويلة من العطاء الفني، تاركا خلفه إرثا من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور حتي يومنا هذا.

اشتهر حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.