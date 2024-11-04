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مشاهير العرب - على أغنية «نمت ننة».. رقصة دينا الشربيني مع مايا دياب وروبي تشعل السوشيال ميديا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - على أغنية «نمت ننة».. رقصة دينا الشربيني مع مايا دياب وروبي تشعل السوشيال ميديا (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على أغنية «نمت ننة».. رقصة دينا الشربيني مع مايا دياب وروبي تشعل السوشيال ميديا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:51 مساءً - احتفلت الفنانة دينا الشربيني، خلال الأيام الماضية، بحفل زفاف ابنة شقيقتها آية في أجواء عائلية بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني على رأسهم روبي، ومايا دياب.

روبي ومايا دياب يشعلون حفل زفاف ابنة شقيقة دينا الشربيني

وشاركت دينا الشربيني في الغناء والرقص مع الفنانة روبي ومايا دياب بعد أن أشعل الثنائي الحفل بعديد من الأغاني، في حفل الزفاف الذي أقيم داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت دينا الشربيني مع روبي، وهي تتفاعل معها على أغنية الليلة حلوة، وحتة تانية، وأغنية "نمت ننه" لتصعد لها مايا دياب والشربيني على المسرح، ويبدأن في الرقص والغناء معاً بسعادة كبيرة بجانب العروس التي لفت الجمهور إلى الشبة الكبير بينها وبين الفنانة المصرية

آخر أعمال دينا الشربيني

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني، هو مشاركتها في مسلسل «كامل العدد 2 الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

العمل شارك في بطولته كل من: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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