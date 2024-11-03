مشاهير العرب - مسلسل «وتر حساس».. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - مسلسل وتر حساس.. أثار مسلسل وتر حساس، إعجاب الكثير من الجمهور، عقب عرض أولى حلقات العمل الدرامي على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، لذلك يرغب الكثير في معرفة مواعيد العرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل وتر حساس.

مسلسل وتر حساس

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل وتر حساس وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل «وتر حساس» على القنوات الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة، وهم كالآتي: «قناة ON، وقناة ON drama»، بالإضافة إلى عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يذاع مسلسل وتر حساس على قناة ON من الأحد لـ الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة الحلقة الساعة 1:15 صباحاً، و 11:30 صباحاً أيضاً.

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساءً، وتكون إعادة الحلقة الساعة 5 صباحاً، و4 عصراً.

كما تعرض حلقات مسلسل وتر حساس على منصة WATCH IT الرقمية قبل عرض الحلقة بـ يوم على القنوات الفضائية.

قصة مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات، وتبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، حيث أن زوجها محمد علاء على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، وهم: «صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى» والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تردد قناة ON dram لمشاهدة مسلسل وتر حساس

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ON لمشاهدة مسلسل وتر حساس

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.