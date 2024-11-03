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مشاهير العرب - اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ 45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ 45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ 45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤتمرًا صحفيًا، برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك في 12 من ظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، للإعلان عن تفاصيل الدورة 45، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، بأحد الفنادق بالقاهرة.

المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان القاهرة خلال المؤتمر عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي

وفي وقت سابق كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلنت عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 1 مايو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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