مشاهير العرب - اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ 45 في مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤتمرًا صحفيًا، برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك في 12 من ظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، للإعلان عن تفاصيل الدورة 45، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، بأحد الفنادق بالقاهرة.

المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان القاهرة خلال المؤتمر عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

وفي وقت سابق كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلنت عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 1 مايو 2024 وحتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.