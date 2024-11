مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. أبرز أعمال الفنان شاروخان وحكاية نجوميته العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - شاروخان.. تصدر الفنان الهندي شاروخان، «ملك بوليوود»، تريند محرك البحث «جوجل»، عقب احتفاله بعيد ميلاده التاسع والخمسين مع جمهوره حول العالم.

عيد ميلاد شاروخان

واحتفل نجم بوليوود شاروخان، مع معحبيه بعيد ميلاده التاسع والخمسين، لكن هذه المرة لم يطل من شرفة منزله ليلوح لجمهوره الذي يتجمع كل عام أمام منزله، بل اختار أن يحضر تجمعاً خاصاً بمعجبيه ويجيب عن أسئلتهم.

وشارك النجم الهندي في فعالية نظمتها نوادي معجبيه، إذ صعد على المسرح وقام بتحية المعجبين الذين غنوا له بمناسبة عيد ميلاده، ثم أجرى لاحقًا جلسة للإجابة عن أسئلتهم.

شاروخان

وولد الفنان شاروخان يوم 2 نوفمبر من عام 1965 بمدينة نيودلهي في الهند، فهو فنان شامل، فهو ليس فقط ممثل وراقص، بل منتج ويمتلك شركة إنتاج، انتجت العديد من الأفلام الناجحة في السينما الهندية.

ألقاب شاروخان

كما يعد الفنان شاروخان، من أبرز نجوم بوليود وأشهرهم، ويمتلك شعبية كبيرة على مستوى أنحاء العالم، ونظرًا لتلك الشهرة أطلقت وسائل الإعلام الهندية عدة ألقاب حيث لقب شاروخان بـ «بادشاه بوليوود» وتعني «ملك بوليوود» أو «الملك خان».

ووصفته جريدة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية بأنه «أكبر نجم سينمائي في العالم»، كما وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصًا ثأثيرًا في العالم، لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف أنحاء الهند والعالم.

في عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذًا حول العالم.

أفلام شاروخان

وقدم شاروخان عبر مسيرته الفنية التي بدأت في أواخر الثمانينات، وامتدت لأكثر من 30 عاماً عدداً كبيراً من الأفلام، لتبلغ مجموعها نحو 80 فيلمًا بوليووديا، و8 مسلسلات تلفزيونية هندية.

ومن أشهر أفلامه Dil To Pagal Hai، Kuch Kuch Hota Hai، Kabhi Khushi Kabhie Gham، Devdas، Veer - Zaara، My Name Is Khan، Chennai Express، Happy New Year»، والعديد من غيرها مما جعله ملك بوليود.

شاروخان وكاجوال

وتعاون شاروخان مع نجمات بوليوود، وكان أشهرهم الفنانة كاجوال، الذي شكلا ثنائيًا رائع أمام الكاميرا، ومن أشهر الأعمال التي جمعت بينهما فيلم «Dilwale Dulhania Le Jayenge» الذي يعد ظاهرة فنية في السينما الهندية، ويستمر نجاحه منذ عرضه في 1995، ويستمر حتى الآن.

ولايزال الفيلم الرومانسي الذي جمع بين قصة الحب والفكاهة والعمق العاطفي، يعرض في مسرح ماراثا ماندير في مومباي حتى بعد مرور 29 عامًا على العرض الأول في السينمات.