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ودع كل شيء، أغنية جديدة لنداء شرارة - أخبار كلمتك

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ودع كل شيء، أغنية جديدة لنداء شرارة - أخبار كلمتك

ودع كل شيء، أغنية جديدة لنداء شرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - طرحت المطربة نداء شرارة أغنية جديدة بعنوان  "ودّع كل شيء" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية المختلفة.

 

وأغنية "ودّع كل شيء" غناء وكلمات وألحان نداء شرارة، توزيع موسيقى وميكس وماستر خالد مصطفى.

ومن كلماتها "متغير مش متغير، بترجع عادي مش أكتر، ما بحس شي وما بتذكر، انو كنت بقلبي الروح، مستغرب ما اشتقتلك، ما تذكرتك عم قلك، ما بتفرق أبدا كلك".
 


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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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