ودع كل شيء، أغنية جديدة لنداء شرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - طرحت المطربة نداء شرارة أغنية جديدة بعنوان "ودّع كل شيء" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية المختلفة.

وأغنية "ودّع كل شيء" غناء وكلمات وألحان نداء شرارة، توزيع موسيقى وميكس وماستر خالد مصطفى.

ومن كلماتها "متغير مش متغير، بترجع عادي مش أكتر، ما بحس شي وما بتذكر، انو كنت بقلبي الروح، مستغرب ما اشتقتلك، ما تذكرتك عم قلك، ما بتفرق أبدا كلك".





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