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تفاصيل الحالة الصحية لحميد الشاعرى بعد إجرائه عملية جراحية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - يقضى الفنان حميد الشاعرى فترة النقاهة بعد إجراء إحدى العمليات الجراحية أمس في أحد المستشفيات الخاصة، استغرقت ما يقرب من ساعتين.
 

مرض حميد الشاعرى


وأكد أحد المقربين من الفنان حميد الشاعرى في تصريحات لكلمتك، أن العملية التي أجراها حميد الشاعرى كانت في شبكية العين، وكان قد عانى من ألم فيها منذ فترة، ولكن ازداد الألم منذ أيام، وقرر الطبيب المعالج إجراء عملية جراحية فيها.

وكان قد أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه سجل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.

 

وأوضح الشاعري أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يتوفانا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

وأشار إلى أنه قام بتوقيع عقد يتعلق باستخدام بصمة صوته، مشيرًا إلى أنه سجل هذه الحقوق كورثة لأبنائه، مما يتيح لهم استخدام صوته في أي أغنية جديدة يرغبون بها.

وأكد حميد الشاعري أنه لا يحبذ استخدام صوته دون وجوده، لكنه يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي له مميزاته وعيوبه. وأضاف: 'أضراره قد تعني عدم تقديم الصورة بشكل جيد، لكن يمكن أيضًا رؤية أفلام جديدة لعبد الحليم حافظ'.

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في الشركات التي تعمل في هذا المجال، مؤكدًا أنه لا يمكنهم مقاومة التطور التكنولوجي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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