مشاهير العرب - مهرجان أسوان الدولي يفتح باب المشاركة بتقرير صورة المرأة في السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - افتتحت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، باب التقديم للكتاب والنقاد للمشاركة بمقالات وأوراق بحثية تتناول صورة المرأة في السينما العربية خلال عام 2024، ليتم نشرها في التقرير السنوي للمهرجان في نسخته السادسة، والذي يشرف عليه الناقد السينمائي محمد طارق.

يستكمل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة مسيرة العمل في التقرير السنوي لصورة المرأة في السينما العربية، والتي أطلقها في دورته الرابعة عام 2020، إذ يبدأ العمل على الكتاب السادس.

وأشارت إدارة المهرجان إلى تطلعها لمشاركة النقاد والناقدات في الكتاب السادس من هذا التقرير، منوهة بأنها تأمل أن يلعب دوره في الإضافة للثقافة السينمائية العربية بوجه عام، وللثقافة المتعلقة بالنقد النسوي وبالكتابة عن أفلام المرأة، وطرحت إدارة المهرجان هذا اللينك للتقدم للمشاركة

يذكر أن التقرير السنوي يتناول موضوعات متنوعة تشمل مقالات وتحليلات إحصائية حول تمثيل المرأة في السينما، إلى جانب حوارات مع صانعات السينما والمبرمجات الثقافيات، كما يستعرض مشاركة المرأة في المهرجانات السينمائية ويسلّط الضوء على الظواهر السينمائية المتعلقة بالمرأة، وتركز هذه المقالات على تصوير المرأة العربية على الشاشة ومدى حضورها في صناعة السينما.