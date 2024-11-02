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مشاهير العرب - مهرجان أسوان الدولي يفتح باب المشاركة بتقرير صورة المرأة في السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان أسوان الدولي يفتح باب المشاركة بتقرير صورة المرأة في السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان أسوان الدولي يفتح باب المشاركة بتقرير صورة المرأة في السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - افتتحت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، باب التقديم للكتاب والنقاد للمشاركة بمقالات وأوراق بحثية تتناول صورة المرأة في السينما العربية خلال عام 2024، ليتم نشرها في التقرير السنوي للمهرجان في نسخته السادسة، والذي يشرف عليه الناقد السينمائي محمد طارق.

يستكمل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة مسيرة العمل في التقرير السنوي لصورة المرأة في السينما العربية، والتي أطلقها في دورته الرابعة عام 2020، إذ يبدأ العمل على الكتاب السادس.

وأشارت إدارة المهرجان إلى تطلعها لمشاركة النقاد والناقدات في الكتاب السادس من هذا التقرير، منوهة بأنها تأمل أن يلعب دوره في الإضافة للثقافة السينمائية العربية بوجه عام، وللثقافة المتعلقة بالنقد النسوي وبالكتابة عن أفلام المرأة، وطرحت إدارة المهرجان هذا اللينك للتقدم للمشاركة

يذكر أن التقرير السنوي يتناول موضوعات متنوعة تشمل مقالات وتحليلات إحصائية حول تمثيل المرأة في السينما، إلى جانب حوارات مع صانعات السينما والمبرمجات الثقافيات، كما يستعرض مشاركة المرأة في المهرجانات السينمائية ويسلّط الضوء على الظواهر السينمائية المتعلقة بالمرأة، وتركز هذه المقالات على تصوير المرأة العربية على الشاشة ومدى حضورها في صناعة السينما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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