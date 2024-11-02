مشاهير العرب - بـ«الرقص والغناء».. هكذا احتفل محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - استحوذت لقطات من حفل خطوبة فريدة نجلة الفنان محمد هنيدي على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والتي لفتت الأنظار إليها بالحجاب ومشاهد الاحتفال بخطبتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من احتفال محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة، والتي ظهرت خلالها بإطلالة بيضاء، وذلك بالرقص والغناء، وأظهرت الصور كشفهم عن دبل الخطوبة، وانتشرت صور الخطوبة وانهالت التعليقات الإيجابية على حفل الخطوبة.

وشهد حفل خطوبة ابنة الفنان محمد هنيدي، اهتمام قطاع كبير من الجمهور، حيث انهالت عليهم التعليقات الإيجابية، التي كانت أبرزها كالأتي: «مبروك يا أبو العروسة ياما فرحنا.. ربنا يسعدهم».

آخر أعمال محمد هنيدي

من ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي، عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل.

ويجمع فيلم «الجواهرجي»، بين محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا سويًا في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثان منه.

أبطال فيلم الجواهرجي

فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.