المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب - أخبار كلمتك

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب - أخبار كلمتك

تكليفات جديدة من جبران لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

تكليفات جديدة من جبران لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج - أخبار كلمتك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بـ«الرقص والغناء».. هكذا احتفل محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بـ«الرقص والغناء».. هكذا احتفل محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ«الرقص والغناء».. هكذا احتفل محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - استحوذت لقطات من حفل خطوبة فريدة نجلة الفنان محمد هنيدي على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والتي لفتت الأنظار إليها بالحجاب ومشاهد الاحتفال بخطبتها.

حفل خطوبة ابنة محمد هنيدي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من احتفال محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة، والتي ظهرت خلالها بإطلالة بيضاء، وذلك بالرقص والغناء، وأظهرت الصور كشفهم عن دبل الخطوبة، وانتشرت صور الخطوبة وانهالت التعليقات الإيجابية على حفل الخطوبة.

حفل خطوبة محمد هنيدي

وشهد حفل خطوبة ابنة الفنان محمد هنيدي، اهتمام قطاع كبير من الجمهور، حيث انهالت عليهم التعليقات الإيجابية، التي كانت أبرزها كالأتي: «مبروك يا أبو العروسة ياما فرحنا.. ربنا يسعدهم».

محمد هنيدي

آخر أعمال محمد هنيدي

من ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي، عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل.

ويجمع فيلم «الجواهرجي»، بين محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا سويًا في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثان منه.

أبطال فيلم الجواهرجي

فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

اقرأ أيضاً
محمد هنيدي ضيف أنس بوخش بهذا الموعد «صورة»

بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يشارك في ماراثون رمضان 2025 بمسلسل «عم قنديل»

خلافه مع فؤاد ورأيه في الزعيم.. أبرز تصريحات محمد هنيدي مع نزار الفارس

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق