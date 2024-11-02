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مشاهير العرب - وصلة رقص أمير المصري وأسماء جلال تشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وصلة رقص أمير المصري وأسماء جلال تشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصلة رقص أمير المصري وأسماء جلال تشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - أمير المصري وأسماء جلال.. أثارت الفنانة أسماء جلال، حالة من الجدل بعد ظهورها مع الفنان الشاب أمير المصري في مقطع فيديو.

أسماء جلال وأمير المصري

وأشعلت وصلة من الرقص بين أسماء جلال وأمير المصري، مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حضورهما إحدى حفلات الهضبة عمرو دياب.

أسماء جلال وأمير المصري

وظهر الثنائي في مقطع الفيديو يتمايلان بحفل الهضبة عمرو دياب، مسبيين حالة من الجدل، وبدأ يتسائل الجمهور عن حقيقة ارتباط أسماء جلال وأمير المصري، وهل بالفعل توجد علاقة عاطفية بين الثنائي.

ارتباط أسماء جلال وأمير المصري

ولم تكن هذه المرة الأولى الذى ينتشر فيها أنباء تفيد بارتباط أسماء جلال وأمير المصري، حيث انتشرت شائعة ارتباطهما في صيف العام الماضي.

وعلَّق أمير المصري على خبر ارتباطه بـ أسماء جلال، أثناء استصافته في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان قائلا: «مفيش حاجة من الكلام ده، والسوشيال ميديا بيحبوا يكتشفوا حاجة جديدة وأنا مش الوحيد اللي حصل معايا كدا».

أمير المصري وأسماء جلال

أمير المصري

وينتظر أمير المصري، عرض فيلمه العالمي «Giant»، وتدور أحداثه حول الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، ليصبح بطلًا في الملاكمة، متحديًا بذلك موجات الإسلاموفوبيا والعنصرية التي اجتاحت بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات.

أمير المصري

أسماء جلال في فيلم الفستان الأبيض

وشاركت أسماء جلال في بطولة فيلم «الفستان الأبيض» بجانب ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، وعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

فيلم الفستان الأبيض

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان وردة «ياسمين رئيس» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، مما أدى إلى رحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها، والعمل من إنتاج محمد حفظي ومؤلفته ومخرجته جيلان عوف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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