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مشاهير العرب - محمد كارتر زوج شيماء سيف يكشف سبب تأخر الإنجاب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد كارتر زوج شيماء سيف يكشف سبب تأخر الإنجاب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد كارتر زوج شيماء سيف يكشف سبب تأخر الإنجاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - كشف مدير الإنتاج محمد كارتر، زوج الفنانة شماء سيف، عن السبب الحقيقي لتأخير إنجابهما، بعد مرور أكثر من ست سنوات على زواجهم، موضحًا أن السبب لا علاقة له بفقدان وزن زوجته الفترة الماضية.

محمد كارتر يكشف سبب تأخر الإنجاب

نشر كارتر، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوضح فيه سبب تأخر إنجابه من زوجته شيماء سيف.

محمد كارتر وشيماء سيف

شمياء سيف وفقدان الوزن

وكتب كارتر: «من فترة طويلة من فترة طويلة وانا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها ايوا كده خسيتي يعني هاتخلفي وهي عمرها مافكرت ترد وبتقول إن شاء الله وحتي الناس اللي انا اعرفهم بيقولولي كده».

كارتر: عندي مشكلة في الإنجاب

وتابع كارتر: «محدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش اي حاجة ومعندهاش اي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي ولو شيماء كانت اتجوزت اي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدآ بس النصيب والقدر خلها تتجوزني انا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب».

كارتر: احنا لسه ميعادنا مجاش

وأضاف محمد كارتر المنشور، قائلًا: «وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيئ بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله»، وانهى حديثه قائلًا: «دعواتكم».

الفنانة شيماء سيف تفقد 50 كيلو من وزنها

وبشأن خسارة الفنانة شيماء سيف، 50 كيلو جرام من وزنها، أوضحت الفنانة أنها خضعت لإجراء جراحية «تكميم المعدة»، وذلك لأن لديها مشكلة في مفصل الرجل بسبب وزنها الزائد.

محمد كارتر وشيماء سيف

شيماء سيف تجري عملية جراحية

وتابعت شيماء سيف، أنها لجأت للعمل الجراحي، عقب تعرضها لوعكة صحية، وقرر طبيبها المعالج إجراء عملية تغيير مفصل، بسبب صعوبة المشي وصعود السلم.

معلومات عن محمد كارتر زوج شيماء سيف

- يعمل محمد كارتر في الإنتاج الفني.

- يشغل كارتر منصب مدير إنتاج في العديد من الشركات والقنوات.

- أنتج كارتر العديد من البرامج والمسلسلات التلفزيونية المتنوعة.

شارك كارتر في إنتاج الكثير من الأعمال الفنية من أبرزها: «شيخ الحارة - توأم روحي - تلاتة في واحد».

- تزوج محمد كارتر من الفنانة شيماء سيف، بعد علاقة حب نشأت بينهم منذ عام 2018م

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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