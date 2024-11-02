مشاهير العرب - لأول مرة.. عمرو دياب وراغب علامة في «ديو غنائي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - انتشر فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهضبة عمرو دياب والفنان اللبناني راغب علامة وهما يتشاركان الغناء في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

شهد الحفل مشاركة النجم اللبناني الكبير راغب علامة الغناء مع عمرو دياب حيث قدما دويتو غنائيًا في أغنيتي «نور العين« و«مغرم يا ليل» في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام ورجال السياسة والاقتصاد، أقيم حفل الزفاف بحضور نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا والمخرجة ايناس الدغيدي، وأخرون.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا، مساء الجمعة، وصعد على المسرح بأغنية «يا أنا يا لأ»، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزهم «أتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك».

من جهته، يستعد الفنّان راغب علامة، للمشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثّاني من برنامج المواهب «إكس فاكتور»، على قناة دبي.

تعاقد الهضبة مع سوني

وتعاقد النجم الكبير عمرو دياب، مع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط، لعرض أعماله وأغانيه، ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لـ عمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية.