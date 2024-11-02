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مشاهير العرب - لأول مرة.. عمرو دياب وراغب علامة في «ديو غنائي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لأول مرة.. عمرو دياب وراغب علامة في «ديو غنائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لأول مرة.. عمرو دياب وراغب علامة في «ديو غنائي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - انتشر فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهضبة عمرو دياب والفنان اللبناني راغب علامة وهما يتشاركان الغناء في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

شهد الحفل مشاركة النجم اللبناني الكبير راغب علامة الغناء مع عمرو دياب حيث قدما دويتو غنائيًا في أغنيتي «نور العين« و«مغرم يا ليل» في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام ورجال السياسة والاقتصاد، أقيم حفل الزفاف بحضور نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا والمخرجة ايناس الدغيدي، وأخرون.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا، مساء الجمعة، وصعد على المسرح بأغنية «يا أنا يا لأ»، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزهم «أتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك».

من جهته، يستعد الفنّان راغب علامة، للمشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثّاني من برنامج المواهب «إكس فاكتور»، على قناة دبي.

تعاقد الهضبة مع سوني

وتعاقد النجم الكبير عمرو دياب، مع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط، لعرض أعماله وأغانيه، ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لـ عمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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