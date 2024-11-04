مشاهير العرب - «قريبا».. حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ساهر في الكويت، ويعد أولى حفلاتها بعد عودتها إلى الساحة الفنية من جديد، وذلك بعد انتهاء أزمتها مع طليقها.

وشوقت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الجمهور للحفل من خلال البوستر الدعائي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «نوفمبر مع رود رش غير، ليلة استثنائية لصوت الوطن العربي الفنانة (شيرين)، قريبًا في الكويت، جاهزين؟! انتظروا التفاصيل وموعد طرح التذاكر».

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

مؤخرًا طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية عاشت مصر احتفالًا بنصر أكتوبر، حيث أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتقول كلمات أغنية عاشت مصر لـ شيرين عبد الوهاب: «يا ليلي يا ليل يا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً أنا أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً تحيا مصر اللى أملها ديماً شيفاه في عيالها يحيا الشعب اللى انا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض اللى شالتنا يحيا الحضن اللى لاممنا مصر هوأنا وميتنا ومفيش غيرها اللي هاممنا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر».