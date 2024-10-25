أخبار الفن اليوم، أول تعليق من حسين فهمي على تكريم محمود حميدة، تألق النجوم علي ريد كاربت مهرجان الجونة، دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:46 مساءً - شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الأتي

حرص عدد من الفنانين والفنانات على حضور ريد كاربت الفيلم التونسي “ماء العين” الذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ومن أبرز الفنانين والفنانات الذين حضروا رانيا يوسف وروجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، والفنانة حسناء سيف الدين والفنانة داليا البحيري والفنانة أمينة خليل والفنان هاني رمزي وزوجته والفنانة إنجي المقدم والفنانة نجلاء بدر والكاتبة إنجي علاء والمخرج أمجد أبو العلا.

أكد الفنان محمود حميدة أن أي فنان لا يريد أن يسمع النقد فهو لا يستطيع فهم أصل العملية التي يؤديها، ويكون لديه خلل لا يستطيع أحد إصلاحه.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للفنان محمود حميدة، والتي ينظمها ملتقى سيني جونة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها الفنانة مريم الخشت، وبحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما.

وأضاف "حميدة": "مفهوم الحوار في المجتمع مش موجود تقريبًا.. لازم الحوار يكون فيه قبول للآخر مهما يكون قاسي".

تحدثت الكاتبة إنجي علاء عن المشروع الدرامي "القصة الكاملة" الذي يعد أحدث المشاريع الفنية التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع مختلف، والجمهور سيتفاعل معه.

وأضافت إنجي علاء في لقاء خاص مع "كلمتك" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: " فكرة إن جرائم حقيقية حصلت في أرض الواقع في مصر والوطن العربي تتنفذ على الشاشة بالشكل ده أمر مثير للغاية.. كمان عشان اقدر اكتب عن الجرائم دي واتكلم عنها سمعت وعرفت العشرات عن تفاصيلها واعتقد هتكون مبهرة جدا للجمهور".

رضت الشركة المنظمة لحفل ليلة عبد الوهاب في السعودية، فيلما وثائقيا عن حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

واستعرض الفيلم فترات عديدة في حياة موسيقار الأجيال ونجحاته الكبيرة على مدار حياته، بمشاركة عدد من صناع الموسيقى، ومنهم: هاني مهنا وسليم سحاب والناقد طارق الشناوي.

عبر الفنان محمود حميدة عن سعادته بجائزة الإنجاز الإبداعي، والتي منحها له مهرجان الجونة السينمائي خلال حفل افتتاح الدورة السابعة مساء أمس الخميس، قائلا: "الحقيقة مكنتش منتبه أن كل دول اشتغلت معاهم وهم بيحبوني وأنا بحبهم طول الوقت.. أنا كنت منتبه بس أني شايفهم إزاي.. لكن كلمة إيناس الدغيدي عني أمس وضحت لي الرؤية".

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للفنان محمود حميدة، والتي ينظمها ملتقى “سيني جونة” ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها الفنانة مريم الخشت، بحضور كوكبة الفن وصناع السينما.

وأضاف محمود حميدة: "أنا في حياتي معرفتش معنى الجائزة أو الهدية إلا بعد سن الأربعين.. دايما إحساسي بيكون ملخبط تجاه الحكاية دي".

حرص النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على حضور الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي للنجم محمود حميدة بعد منحه جائزة الإنجاز الإبداعي من المهرجان خلال حفل الافتتاح مساء أمس الخميس.

وقال حسين فهمي في تصريحات على هامش الندوة: "محمود حميدة زميل وصديق واشتغلنا مع بعض وهو فنان مجتهد جدا ولدينا أشياء كثيرة متقاربة في أسلوب العمل وفي الاجتهاد.. وسعدت بوجودي معه في الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي.. ".

كشفت الممثلة جيهان سلامة سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخر أعمالها في 2018 بمشاركتها في فيلم “صابرة”، وأكدت أنها كانت تعاني من المرض الخبيث، وأجرت أكتر من عملية جراحية، وذلك في عام 2018

وأكدت جيهان سلامة خلال لقائها مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" أنها أصيبت في عام 2018 بورم في الرحم واضطرت إلي استئصال جزء منه، لتكتشف بعدها بوجود ورم ثان في منطقة البطن بعد إجرائها للمسح الذري.

في لقاء حصري ومليء بالمفاجآت، يستضيف برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON "، اليوم الجمعة النجمة ليزا، تلك الطفلة التي خطفت قلوب الجماهير في أدوارها الشهيرة بمسلسلات مثل "هند والدكتور نعمان" و"كراكون في الشارع".

تصدر الفنان أحمد سعد، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشر الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيي صورة برفقته عبر موقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلا:" ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبي، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول.

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها أنجبت مولودتها الأولى، وأطلقت عليها اسم جودي على اسم والدة الفنانة.

وقالت دنيا عبد العزيز من خلال “إنستجرام”:" الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي سميتها جودي عشان أحبها اكتر، ربنا يحفظها يارب

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