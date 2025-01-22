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وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

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وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:16 مساءً - كلمتك

دشن وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي، اليوم، توزيع 260 سلة غذائية للمتضررين من النزاعات، في محافظة الحديدة بتمويل من منظمة GRT البريطانية، وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية.

وخلال التدشين الذي حضره، مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان، ومدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية بالحديدة صادق السعيدي، أكد القديمي على أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تقدم الدعم العاجل للمواطنين المتضررين من النزاع في الحديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية التي تعمل على التخفيف من معاناة السكان.

من جانبة أشار مدير المؤسسة صادق السعيدي، إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من البرنامج الإغاثي المستمر للمؤسسة، ويستهدف دعم الأسر المحتاجة، ويستمر المشروع لمدة ستة أشهر ويشمل توزيع السلال الغذائية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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