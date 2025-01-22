وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

دشن وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي، اليوم، توزيع 260 سلة غذائية للمتضررين من النزاعات، في محافظة الحديدة بتمويل من منظمة GRT البريطانية، وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية.

وخلال التدشين الذي حضره، مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان، ومدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية بالحديدة صادق السعيدي، أكد القديمي على أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تقدم الدعم العاجل للمواطنين المتضررين من النزاع في الحديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية التي تعمل على التخفيف من معاناة السكان.

من جانبة أشار مدير المؤسسة صادق السعيدي، إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من البرنامج الإغاثي المستمر للمؤسسة، ويستهدف دعم الأسر المحتاجة، ويستمر المشروع لمدة ستة أشهر ويشمل توزيع السلال الغذائية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة.