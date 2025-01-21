قتلى وجرحى بمداهمة جديدة لرداع - أخبار كلمتك

شهدت قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية البيضاء، تصعيداً جديداً في أعمال العنف، حيث قامت ميليشيا الحوثي بمداهمة منزل المواطن حرقاش المسعودي وحاصرتها، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيا وأفراد الأسرة.

وأسفرت هذه المداهمة العنيفة عن مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت مصادر محلية لـ أن الميليشيا الحوثية قد قامت باختطاف الجرحى الثلاثة فور نقلهم إلى المستشفى، ونقلهم إلى مكان مجهول، وسط مخاوف على حياتهم.

وبررت الميليشيا الحوثية هذه العملية الأمنية بدعوى وجود مطلوبين أمنيين داخل المنزل، إلا أن مصادر محلية أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف الحقيقي من هذه المداهمة هو الترهيب والتشريد.

