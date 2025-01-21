ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قتلى وجرحى بمداهمة جديدة لرداع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قتلى وجرحى بمداهمة جديدة لرداع - أخبار كلمتك

قتلى وجرحى بمداهمة جديدة لرداع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية البيضاء، تصعيداً جديداً في أعمال العنف، حيث قامت ميليشيا الحوثي بمداهمة منزل المواطن حرقاش المسعودي وحاصرتها، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيا وأفراد الأسرة.

وأسفرت هذه المداهمة العنيفة عن مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت مصادر محلية لـ أن الميليشيا الحوثية قد قامت باختطاف الجرحى الثلاثة فور نقلهم إلى المستشفى، ونقلهم إلى مكان مجهول، وسط مخاوف على حياتهم.

وبررت الميليشيا الحوثية هذه العملية الأمنية بدعوى وجود مطلوبين أمنيين داخل المنزل، إلا أن مصادر محلية أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف الحقيقي من هذه المداهمة هو الترهيب والتشريد.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بنك كبير يدعو المودعين الى استخدام اموالهم اليوم قبل ان تصادر ماذا يحدث - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق