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صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

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صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:37 مساءً - كلمتك/خاص:

ظهر عبدالملك الحوثي في كلمة مسجلة حول الهدنة في غزة متعبا وتبدو على وجهه اثار بثور وتورمات .

وبحسب مراقبون فان هذه الصورة تعكس ان الرجل يعيش في ظروف اختباء غير صحية مرجحين وجوده خلال الفترة الماضية القريبة داخل احد الكهوف او الاماكن المليئة بالحشرات .
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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