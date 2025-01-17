صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

ظهر عبدالملك الحوثي في كلمة مسجلة حول الهدنة في غزة متعبا وتبدو على وجهه اثار بثور وتورمات .

وبحسب مراقبون فان هذه الصورة تعكس ان الرجل يعيش في ظروف اختباء غير صحية مرجحين وجوده خلال الفترة الماضية القريبة داخل احد الكهوف او الاماكن المليئة بالحشرات .

