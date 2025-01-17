السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

أقامت السفارة اليمنية بالجمهورية التونسية حفلة وداع للمستشار الثقافي بمناسبة انتهاء فترة عمله بحضور أعداد من أفراد البعثة الطلابية بتونس واعضاء البعثة الدبلوماسية في السفارة.

وأشادسعادة سفير بلادنا عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى تونس عبدالناصر باحبيب بجهود المستشار الثقافي د. انيس عثمان ودوره الكبير في معالجة أوضاع الطلبة والتعامل معها أولاً بأول والعمل مع طاقم السفارة بروح الفريق الواحد، متمنياً له مواصلة النجاح في كافة اعماله في المستقبل.

وقال السفير إن سمعة الطلبة اليمنيين في تونس محل احتفاء وتقدير من الجهات التونسية على مستوى الالتزام بالقوانين والتحصيل العلمي معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق وتحقيق افضل النتائج العلمية.

بدوره أعرب الدكتور انيس عثمان عن شكره وتقدير لطاقم السفارة والطلاب والطالبات الذين حضروا فعالية التكريم، مؤكداً بأن علاقته بالطلاب كانت علاقة أخوة وزمالة، وأن ما قام به لم يكن سوى واجبه في خدمة اليمن ، معرباً عن استعداده تقديم أي خدمة للطلاب حتى بعد مغادرته لعمله في تونس.

وأمتدح طالب الدكتوراه مجيب الوصابي في كلمة مقتضبة بالنيابة عن الطلاب، الدكتور انيس عثمان وتعامله الدائم بدماثة مع أفراد البعثة الطلابية وتفانيه في تذليل الصعوبات وحل مشاكل الطلاب المختلفة في جامعاتهم ومعاهد التكوين، معرباً عن امتنان الطلاب لكل ما قدمه المستشار الثقافي في خدمة البعثة.

وأُلقيت في الفعالية قصائد شعرية رائعة من قبل طالب الدكتوراه محمود ابوبكر والطالب ابراهيم القحوي ، عبرت عن مشاعر أفراد البعثة الطلابية في وداع الدكتور انيس وما يكنه الجميع له من احترام وتقدير ولطاقم السفارة.



وكرم السفير عبدالناصر باحبيب المستشار الثقافي المنصرف، بدرع السفارة وجرى التقاط الصور التذكارية.

أما البعثة الطلابية اليمنية بتونس فقد كرمت المستشار الثقافي انيس عثمان والمسؤول المالي بالسفارة ذويزن الحمّاني بدرعين تذكاريين تعبيراً عن الإمتنان للجهود التي بذلها الرجلين من خلال عملهما طيلة السنوات الماضية في معالجة مشاكل الطلاب وترتيب أوضاعهم الأكاديمية والتعليمية لدى الجهات التونسية فضلاً عن متابعة الجهات اليمنية في الداخل.

وحضر الفعالية جمع من أفراد البعثة الطلابية اليمنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وموظفي السفارة المحليين، بالإضافة الى الأستاذ مسلي بحيبح الذي انضم للبعثة الدبلوماسية اليمنية في تونس مؤخراً.

وعُرف عن الدكتور انيس عثمان حيويته في الإستجابة لمشاكل الطلاب وحلها أولاً بأول وقدرته على خلق قنوات تواصل، تسبق مجيئهم إلى بلد الإبتعاث من خلال التنسيق مع الجهات التونسية الحكومية سواء في الوزارات أو الجامعات حيث يدرس العشرات من الطلاب والطالبات في مراحل التكوين والبكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات مختلفة.