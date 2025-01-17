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وفاة مواطن جوعا بشارع عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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وفاة مواطن جوعا بشارع عدن(صورة) - أخبار كلمتك

وفاة مواطن جوعا بشارع عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:07 مساءً - كلمتك/خاص:

عثر مواطنون على جثة شخص متوفيا يدعى أحمد مايو

 

وقال مواطنون أن مايو : كان يعيش لفترة طويلة بزنجبار و وجد صباح امس الخميس جثة_هامدة بالهاشمي بالشيخ عثمان امام محلات عمار لبيع الالعاب النارية.

 

وبحسب مواطنون قد استلمت الجثة الشرطة وسلمتها لمشفى الصداقة .

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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