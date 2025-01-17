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عاجل:بيان عسكري للحوثيين يعلن مصير الهجمات على اسرائيل بعد وقف الحرب - أخبار كلمتك

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عاجل:بيان عسكري للحوثيين يعلن مصير الهجمات على اسرائيل بعد وقف الحرب - أخبار كلمتك

عاجل:بيان عسكري للحوثيين يعلن مصير الهجمات على اسرائيل بعد وقف الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:47 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا جاء فيه:

 الشعب الفلسطيني ومقاومته قابلا إجرام العدو الإسرائيلي بصمود أسطوري لا مثيل له

- العدو الإسرائيلي تلقى في هذه الجولة أقوى الضربات وأشد الاستنزاف في تاريخ احتلاله المؤقت

- هذه الجولة جسدت أقوى صور الوحدة والأخوة الإيمانية من خلال جبهات الإسناد التي امتزجت فيها أزكى دماء الأمة

- خروجنا اليوم في مسيرات مليونية استجابة لله ولرسوله وللسيد القائد نصرة للشعب الفلسطيني وتتويجا لموقفنا المشرف

- نبارك للشعب الفلسطيني الصامد الانتصار الإلهي العظيم الذي أشفى قلوب المؤمنين وسود وجوه المجرمين الظالمين

- نبارك الانتصار لقوى المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها حزب الله وجبهة المقاومة الإسلامية في العراق

- نبارك لقائد مسيرتنا القرآنية المباركة الانتصار الإلهي العظيم الذي تحقق بفضل الله

- نؤكد استعدادنا الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي سواء في هذه الأيام أو ما بعدها

- نؤكد للأخوة الأعزاء في فلسطين على تمسكنا المستمر بالقضية الفلسطينية ووقوفنا الدائم والصادق والجهاد معهم
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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