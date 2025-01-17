عاجل:بيان عسكري للحوثيين يعلن مصير الهجمات على اسرائيل بعد وقف الحرب - أخبار كلمتك

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا جاء فيه:
الشعب الفلسطيني ومقاومته قابلا إجرام العدو الإسرائيلي بصمود أسطوري لا مثيل له
- العدو الإسرائيلي تلقى في هذه الجولة أقوى الضربات وأشد الاستنزاف في تاريخ احتلاله المؤقت
- هذه الجولة جسدت أقوى صور الوحدة والأخوة الإيمانية من خلال جبهات الإسناد التي امتزجت فيها أزكى دماء الأمة
- خروجنا اليوم في مسيرات مليونية استجابة لله ولرسوله وللسيد القائد نصرة للشعب الفلسطيني وتتويجا لموقفنا المشرف
- نبارك للشعب الفلسطيني الصامد الانتصار الإلهي العظيم الذي أشفى قلوب المؤمنين وسود وجوه المجرمين الظالمين
- نبارك الانتصار لقوى المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها حزب الله وجبهة المقاومة الإسلامية في العراق
- نبارك لقائد مسيرتنا القرآنية المباركة الانتصار الإلهي العظيم الذي تحقق بفضل الله
- نؤكد استعدادنا الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي سواء في هذه الأيام أو ما بعدها
- نؤكد للأخوة الأعزاء في فلسطين على تمسكنا المستمر بالقضية الفلسطينية ووقوفنا الدائم والصادق والجهاد معهم
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