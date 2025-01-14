اول توضيح تربوي لحادثة الاعتداء على معلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك



أدانت إدارة التربية والتعليم بمديرية تبن، بمحافظة لحج، الممثلة بمديرها الأستاذ مقبل أحمد السلامي، ماتعرض له الأستاذ القدير آفاق عبدالقادر العبق، أحد معلمي مديرية تبن، صباح هذا اليوم الثلاثاء، أثناء تعبيرهُ عن معاناة المعلمين، الذي هو الهدف الرئيسي في تلك المظاهرة السلمية الحقوقية التي شهدتها ساحة العروض بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن، والتي دعت لها النقابات.

هذا وعبر" السلامي"وكافة منتسبي إدارة التربية تبن، من إداريين، ومعلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات المديرية، في الإدانة أن ما خرجنا لأجلة في هذا اليوم للوقوف صفاً واحدً، مرددين هدف ماحملته تلك المظاهرة السلمية الحقوقية، وهو التعبير عن الأوضاع المزرية التي انهكت أهم شريحة في المجتمع "المعلمين"، ناهيك عن بقية شرائح المجتمع الذين يتجرعون مرارة الظروف التي لا تحتمل، وأن ماتعرض له اليوم معلم الأجيال الأستاذالفاضل آفاق عبدالقادر العبق، من الإعتداء والتلسن القبيح،أمام عامة الناس وعدسات الكامرات، لا يرضي أي جهة في هرم سلطة الدولة أي كانت من أعلاها إلى أدناها، لدى نحملهم مسؤولية ماتعرض له معلم الأجيال.

وأشار" السلامي"في قوله: "أننا لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نخضع لأي تدخل يستهين بكرامة المعلم القدير" آفاق عبدالقادر العبق" وأننا سنسلم قضية الأعتداء إلى القانون وانظمتة ليجري مجراه ضد كل من تطاول دون أي سبب لإهانة



المعلم والإعتداء عليه، لدى متمنين من الجهات المعنية السرعة في إتخاد الإجرات في تلك القضية.

فيود المشهوري