شاهد بالصورة .. ظهور أمر خطير في أحد مساجد تعز - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن ظهور شقوق في سطح جامع المظفر التاريخي بـ ‎تعز تكشف حجم الإهمال الحكومي للمعالم التاريخية



واكدت المصادر ان الانهيار الذي حدث هو نتيجة لإهمال طويل الأمد، حيث لم تقم السلطة المحلية بدورها في حماية وصيانة هذا المعلم التاريخي ، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل المجتمع المدني والمهتمين بالتراث، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

موضحاً إن الحفاظ على جامع المظفر ليس مجرد مسؤولية محلية، بل هو واجب إنساني يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة وللبلد بشكل عام.