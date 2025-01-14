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شاهد بالصورة .. ظهور أمر خطير في أحد مساجد تعز - أخبار كلمتك

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شاهد بالصورة .. ظهور أمر خطير في أحد مساجد تعز - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور أمر خطير في أحد مساجد تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

أفادت مصادر عن ظهور شقوق في سطح جامع المظفر التاريخي بـ ‎تعز تكشف حجم الإهمال الحكومي للمعالم التاريخية


واكدت المصادر ان الانهيار الذي حدث هو نتيجة لإهمال طويل الأمد، حيث لم تقم السلطة المحلية بدورها في حماية وصيانة هذا المعلم التاريخي ، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل المجتمع المدني والمهتمين بالتراث، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

موضحاً إن الحفاظ على جامع المظفر ليس مجرد مسؤولية محلية، بل هو واجب إنساني يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة وللبلد بشكل عام.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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