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وزير الكهرباء: نستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

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شيخ قبلي بارز يهدي هذا الأمر للشيخ راجح باكريت ونجله(صورة) - أخبار كلمتك

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شيخ قبلي بارز يهدي هذا الأمر للشيخ راجح باكريت ونجله(صورة) - أخبار كلمتك

شيخ قبلي بارز يهدي هذا الأمر للشيخ راجح باكريت ونجله(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:23 مساءً - كلمتك/ خاص

أهدى الشيخ فهمي مقبل لكرش باعوضة الشيخ راجح باكريت وولده سعيد بن راجح جنبيتة الخاصة وجنبية ابنه صالح فهمي لكرش نوع زراف.

وذلك اثناء استضافة ال باعوضة  للشيخ راجح باكريت في ميفعة .

وتعد الجنبية جزء من لباس الانسان العربي المأصل  في جنوب شبة الجزيرة العربية ولها رمزيتها ودلالتها الاجتماعية .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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