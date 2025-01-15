هل تتأثر أسعار الذهب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟، خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:20 مساءً - قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، أحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب ليست في أفضل حالاتها داخل الأسواق خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري ورغم أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق وأحد تجار الصاغة، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يسهم في تحقيق الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر بعض الشيء، مثلما تدفع التواترات الدولية إلى ارتفاع الذهب والطلب عليه كملاذ آمن.

ويميل المعدن الأصفر إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

إعلان وقف إطلاق النار اليوم في قطاع غزة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء اليوم: “لدينا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، وسيتم إطلاق سراحهم قريبا”.



ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة



وأعلن دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن "الرهائن سيطلق سراحهم قريبا".

أسعار الذهب العالمية

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.



هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.

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