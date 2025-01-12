المسوري: الحوثي يعتقد أنه حقق النصر لكن الواقع يشير إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد المحامي محمد المسوري أن اقتحام مليشيا الحوثي لحنكة آل مسعود في البيضاء لا يمثل هزيمة، بل هو بداية لتحول كبير سيقود إلى اجتثاث الحوثيين من كل مكان. وأشار إلى أن الحوثيين يعتقدون أنهم حققوا نصراً، لكن الواقع يشير إلى أن هذا الحدث سيشعل شرارة جديدة في صفوف المقاومة اليمنية.

وقال المسوري: "والله إنها الشعلة التي ستوقد النار لاجتثاث الحوثي من كل مكان. أنا على ثقة بالله عز وجل بأن القادم سيختلف كثيراً." وأوضح أن الأبطال سيعيدون ترتيب صفوفهم لتحقيق النصر المؤزر بإذن الله.

ودعا المسوري الجميع إلى الثقة بقدرة اليمنيين على مواجهة التحديات والانتصار على الحوثيين، مؤكداً أن هذه الأحداث ستشكل نقطة تحول في مسار المعركة، وستكشف زيف انتصارات الحوثيين التي يروجون لها. واختتم حديثه بالتأكيد على أن النصر قادم بإرادة الشعب اليمني وتضحياته.