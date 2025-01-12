سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مطالبات بنقل وقائع محاكمة قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي (بالصوت والصورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مطالبات بنقل وقائع محاكمة قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي (بالصوت والصورة) - أخبار كلمتك

مطالبات بنقل وقائع محاكمة قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي (بالصوت والصورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:12 مساءً - كلمتك/خاص

دعا الصحفي عبدالرحمن أنيس إلى نقل وقائع محاكمة وليد شلعة بالصوت والصورة، مشددًا على ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة في مجريات المحاكمة، بما في ذلك تمكين المتهم من تقديم دفاعه دون أي تعتيم أو اجتزاء.

وقال أنيس: "العدالة لا تتحقق إلا في العلن، ومجتمع تعز يستحق أن يطلع على الحقيقة كاملة دون حجب أو تشويه."

وأضاف أن مدينة تعز، المعروفة بأنها مدينة المليون صحفي ومصور وناشط، تستحق أن تكون نموذجًا لاحترام مبادئ الشفافية وحق الجمهور في معرفة تفاصيل القضايا التي تمس المجتمع.

وطالب أنيس الجهات القضائية والإعلامية في تعز بالالتزام بأعلى معايير الشفافية في هذه المحاكمة، لضمان تحقيق العدالة وتفادي أي تشكيك أو جدل حول نزاهة الإجراءات.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مؤسسة حضرموت للثقافة تقيم معرض فني ادبي بعنوان (ريشة وقلم) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق