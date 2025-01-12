مطالبات بنقل وقائع محاكمة قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي (بالصوت والصورة) - أخبار كلمتك

دعا الصحفي عبدالرحمن أنيس إلى نقل وقائع محاكمة وليد شلعة بالصوت والصورة، مشددًا على ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة في مجريات المحاكمة، بما في ذلك تمكين المتهم من تقديم دفاعه دون أي تعتيم أو اجتزاء.

وقال أنيس: "العدالة لا تتحقق إلا في العلن، ومجتمع تعز يستحق أن يطلع على الحقيقة كاملة دون حجب أو تشويه."

وأضاف أن مدينة تعز، المعروفة بأنها مدينة المليون صحفي ومصور وناشط، تستحق أن تكون نموذجًا لاحترام مبادئ الشفافية وحق الجمهور في معرفة تفاصيل القضايا التي تمس المجتمع.

وطالب أنيس الجهات القضائية والإعلامية في تعز بالالتزام بأعلى معايير الشفافية في هذه المحاكمة، لضمان تحقيق العدالة وتفادي أي تشكيك أو جدل حول نزاهة الإجراءات.