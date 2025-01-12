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الجوبي يؤكد حدوث هذا الامر في الصباح الباكر (تحذير هام) - أخبار كلمتك

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الجوبي يؤكد حدوث هذا الامر في الصباح الباكر (تحذير هام) - أخبار كلمتك

الجوبي يؤكد حدوث هذا الامر في الصباح الباكر (تحذير هام) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:12 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الفلكي أحمد الجوبي أن اليمن ما زالت تعيش في فترة "سعد الذابح"، وهي فترة معروفة بهبوب رياح السموم الباردة خلال هذه الأيام. وشدد الجوبي على أهمية استخدام وسائل التدفئة، نظراً لانخفاض درجات الحرارة التي قد تؤثر سلباً على الصحة، خصوصاً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأوضح الجوبي أن هذه الفترة تعتبر من أشد مراحل الشتاء برودة، داعياً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، خاصة الأطفال وكبار السن الذين قد يتأثرون بشكل أكبر من التغيرات الجوية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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