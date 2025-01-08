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الحذيفي يثير الجدل: تنظيف عقول بعض البشر أصعب من تنظيف الدست حق العصيد - أخبار كلمتك

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الحذيفي يثير الجدل: تنظيف عقول بعض البشر أصعب من تنظيف الدست حق العصيد - أخبار كلمتك

الحذيفي يثير الجدل: تنظيف عقول بعض البشر أصعب من تنظيف الدست حق العصيد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:28 مساءً - كلمتك/خاص

أدلى نعمان الحذيفي، رئيس اتحاد المهمشين في اليمن، بتصريح مثير للجدل حول بعض السلوكيات الاجتماعية التي تنعكس في مواقف الأفراد تجاه السلطة والنفوذ.

وروى الحذيفي حادثة تعكس ما وصفه بـ"شعب مطبل"، حيث قال: "انقلبت سيارة مشرف حوثي وأُصيب المرافقون المرافقون بجروح، بينما خرج المشرف سالمًا. وعندما اعتذر المشرف قائلاً: ’اعذروني يا رجال، ما أدري كيف طحست السيارة وتقلبنا‘، ردّ المرافقون عليه بعبارة مثيرة للدهشة: ’ما عندك ملامة يا سيدي، هو إحنا ذي ما كناش راكبين سوى‘."

وأضاف الحذيفي في سياق تعليقه الساخر: "تنظيف عقول بعض البشر أصعب من تنظيف الدست حق العصيد"، في إشارة إلى صعوبة تغيير بعض القناعات الاجتماعية الراسخة التي تعزز منطق التبعية والولاء الأعمى للسلطة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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