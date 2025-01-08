الحذيفي يثير الجدل: تنظيف عقول بعض البشر أصعب من تنظيف الدست حق العصيد - أخبار كلمتك

أدلى نعمان الحذيفي، رئيس اتحاد المهمشين في اليمن، بتصريح مثير للجدل حول بعض السلوكيات الاجتماعية التي تنعكس في مواقف الأفراد تجاه السلطة والنفوذ.

وروى الحذيفي حادثة تعكس ما وصفه بـ"شعب مطبل"، حيث قال: "انقلبت سيارة مشرف حوثي وأُصيب المرافقون المرافقون بجروح، بينما خرج المشرف سالمًا. وعندما اعتذر المشرف قائلاً: ’اعذروني يا رجال، ما أدري كيف طحست السيارة وتقلبنا‘، ردّ المرافقون عليه بعبارة مثيرة للدهشة: ’ما عندك ملامة يا سيدي، هو إحنا ذي ما كناش راكبين سوى‘."

وأضاف الحذيفي في سياق تعليقه الساخر: "تنظيف عقول بعض البشر أصعب من تنظيف الدست حق العصيد"، في إشارة إلى صعوبة تغيير بعض القناعات الاجتماعية الراسخة التي تعزز منطق التبعية والولاء الأعمى للسلطة.