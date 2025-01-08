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اختطاف موظف سابق بالسفارة الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

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اختطاف موظف سابق بالسفارة الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

اختطاف موظف سابق بالسفارة الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:37 مساءً - كلمتك/خاص:

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية بأن مليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت موظفًا سابقًا في السفارة الأمريكية بصنعاء، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات الاختطاف التي طالت موظفين محليين عملوا لدى جهات خارجية قبل الحرب.

وقالت المصادر؛ إن مسلحين من مليشيا الحوثي اقتحموا منزل رياض السعيدي، الموظف السابق بالسفارة، في العاصمة المختطفة صنعاء واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وأضافت أن عملية الاقتحام اتسمت بالعنف وتخريب محتويات المنزل، ما أثار الرعب بين سكان المنزل والحي الذي يقع فيه.

وجاءت عملية الاختطاف في وقت يقود المبعوث الأممي جهودًا لإطلاق سراح المختطفين السابقين الذين ترفض المليشيا الحوثية إخلاء سبيلهم حتى الآن.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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