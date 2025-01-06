فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب - أخبار كلمتك

كشف الصحفي فتحي بن لزرق تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب

وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

تعديل حكومي مرتقب وهذه تفاصيله

وفق مصادري الخاصة فان دولة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك يستعد لإعلان تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل ما لايقل عن عشر وزارات .

وفق المعلومات فان التعديل لايشمل الوزارات التالية ( الدفاع - المالية - الخارجية - الداخلية )

وفق المعلومات فان - رئيس الوزراء تقدم للمجلس بطلب اجراء تعديل حكومي لتعزيز اداء الحكومة.

وتابع بن لزرق في منشوره قائلاً:

وافق مجلس القيادة على هذا الطلب ووفقا للإجراءات المتبعة يقوم رئيس الوزراء باجراء التشاور مع المكونات لطلب تقديم( ٣ أسماء) لكل حقيبة يراد تغييرها ، بحيث يختار رئيس الوزراء احداها ثم يرفع القائمة للمجلس لاصدار قرار بها.

اهم الوزارات التي سيطالها التغيير :- ( الاتصالات ، النفط ، النقل ، الصحة ، الكهرباء ، الشؤون الاجتماعية ، الشؤون القانونية ).

في حال التوافق على بقاء ”واعد باذيب“ في الاتصالات فان التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلا عن الاتصالات.

واختتم بالقول:

التعديل الوزاري جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء وتم دعمه من قبل الاشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن ومجلس القيادة.

فتحي بن لزرق