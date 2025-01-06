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فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:13 مساءً - كلمتك: خاص

كشف الصحفي فتحي بن لزرق تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب

وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

تعديل حكومي مرتقب وهذه تفاصيله
وفق مصادري الخاصة فان دولة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك يستعد لإعلان تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل ما لايقل عن عشر وزارات .
وفق المعلومات فان التعديل لايشمل الوزارات التالية ( الدفاع - المالية - الخارجية - الداخلية ) 
وفق المعلومات فان - رئيس الوزراء تقدم للمجلس بطلب اجراء تعديل حكومي لتعزيز اداء الحكومة.

وتابع بن لزرق في منشوره قائلاً:
وافق مجلس القيادة على هذا الطلب ووفقا للإجراءات المتبعة يقوم رئيس الوزراء باجراء التشاور مع المكونات لطلب تقديم( ٣ أسماء) لكل حقيبة يراد تغييرها ، بحيث يختار رئيس الوزراء احداها ثم يرفع القائمة للمجلس لاصدار قرار بها.  
اهم الوزارات التي سيطالها التغيير :- ( الاتصالات  ، النفط ، النقل ، الصحة ، الكهرباء ، الشؤون الاجتماعية  ، الشؤون القانونية ).
في حال التوافق على بقاء ”واعد باذيب“ في الاتصالات فان التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلا عن الاتصالات.

واختتم بالقول:
التعديل الوزاري جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء وتم دعمه من قبل الاشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن ومجلس القيادة.
فتحي بن لزرق

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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