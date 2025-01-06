فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب - أخبار كلمتك

كشف الصحفي فتحي بن لزرق تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب
وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
تعديل حكومي مرتقب وهذه تفاصيله
وفق مصادري الخاصة فان دولة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك يستعد لإعلان تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل ما لايقل عن عشر وزارات .
وفق المعلومات فان التعديل لايشمل الوزارات التالية ( الدفاع - المالية - الخارجية - الداخلية )
وفق المعلومات فان - رئيس الوزراء تقدم للمجلس بطلب اجراء تعديل حكومي لتعزيز اداء الحكومة.
وتابع بن لزرق في منشوره قائلاً:
وافق مجلس القيادة على هذا الطلب ووفقا للإجراءات المتبعة يقوم رئيس الوزراء باجراء التشاور مع المكونات لطلب تقديم( ٣ أسماء) لكل حقيبة يراد تغييرها ، بحيث يختار رئيس الوزراء احداها ثم يرفع القائمة للمجلس لاصدار قرار بها.
اهم الوزارات التي سيطالها التغيير :- ( الاتصالات ، النفط ، النقل ، الصحة ، الكهرباء ، الشؤون الاجتماعية ، الشؤون القانونية ).
في حال التوافق على بقاء ”واعد باذيب“ في الاتصالات فان التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلا عن الاتصالات.
واختتم بالقول:
التعديل الوزاري جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء وتم دعمه من قبل الاشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن ومجلس القيادة.
فتحي بن لزرق
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