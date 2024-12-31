اول تصريح رسمي بشأن قضية مقتل مواطن أمام منزله برصاص مسلح بتعز - أخبار كلمتك

صرح لمقدم أسامة الشرعبي مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز بشأن قضية مقتل المواطن "سيف محمود فرج الشرعبي"، أمام منزله الكائن جوار مدرسة الوحدة، في حي عصيفرة شمال مدينة تعز

وقال الشرعبي في تصريح:

بخصوص قضية مقتل المواطن سيف محمود فرج والتي حدثت يوم أمس.

نؤكد أن إدارة عام الشرطة باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ ومازالت مستمرة في تعقب و ملاحقة وضبط الجاني بإشراف مباشر من الاخ مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي وبالتنسيق مع النيابة العامة.

وتابع بالقول:

ونجدد التأكيد أننا لا ولن نتهاون في إنفاذ القانون وملاحقة المجرمين وبسط الأمن والاستقرار في تعز مهما كلف من ثمن،، مقدرين تفاعلكم وتعاونكم الدائم وحرصكم على استتباب الأمن والاستقرار.