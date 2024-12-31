قال الاعلامي عادل اليافعي:هذا احد شبيحة الاسد الذي أذاق السوريين مر العذاب واليوم وقع بيد الشعب بعد ان كان هاربا متخفيا .
واضاف:ومازال البحث جاريا عن البقية وياترى كيف سيبررون افعالهم !!!
هل من معتبر ؟
عقب مقتل الاسد على يد الثوار.. مذيع بقتاة اماراتية للقيادات في عدن هل من معتبر؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:هذا احد شبيحة الاسد الذي أذاق السوريين مر العذاب واليوم وقع بيد الشعب بعد ان كان هاربا متخفيا .
قال الاعلامي عادل اليافعي:هذا احد شبيحة الاسد الذي أذاق السوريين مر العذاب واليوم وقع بيد الشعب بعد ان كان هاربا متخفيا .
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