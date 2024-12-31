وصول عدد من لاعبي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بعد المشاركة الرائعة في بطولة خليجي 26 بالكويت..
فيما عاد العدد الآخر منهم المحترفين في الخارج إلى انديتهم وكذلك اللاعبين الآخرين عبر مطار صنعاء القريب من مناطق سكنهم.
كان في استقبال البعثة الإخوة المهندس محمد حيدان المسؤول المالي للاتحاد العام لكرة القدم والكابتن عمر البارك نائب رئيس اتحاد كرة القدم فرع عدن .
من/فضل الجونة
منتخب اليمن يصل عدن عقب مغادرته كاس الخليج في الكويت(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
وصول عدد من لاعبي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بعد المشاركة الرائعة في بطولة خليجي 26 بالكويت..
وصول عدد من لاعبي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بعد المشاركة الرائعة في بطولة خليجي 26 بالكويت..
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