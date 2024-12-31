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منتخب اليمن يصل عدن عقب مغادرته كاس الخليج في الكويت(صور) - أخبار كلمتك

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منتخب اليمن يصل عدن عقب مغادرته كاس الخليج في الكويت(صور) - أخبار كلمتك

منتخب اليمن يصل عدن عقب مغادرته كاس الخليج في الكويت(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

وصول عدد من لاعبي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بعد المشاركة الرائعة في بطولة خليجي 26 بالكويت..
فيما عاد العدد الآخر منهم المحترفين في الخارج إلى انديتهم وكذلك اللاعبين الآخرين عبر مطار صنعاء القريب من مناطق سكنهم.
كان في استقبال البعثة الإخوة المهندس محمد حيدان المسؤول المالي للاتحاد العام لكرة القدم والكابتن عمر البارك نائب رئيس اتحاد كرة القدم فرع عدن .
من/فضل الجونة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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