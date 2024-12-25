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عيدروس الزبيدي يطلع على احوال محافظة ذمار - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يطلع على احوال محافظة ذمار - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يطلع على احوال محافظة ذمار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ محافظة ذمار اللواء محمد علي القوسي.


واطّلع الزُبيدي من اللواء القوسي على الوضع الإنساني في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، واستمع منه إلى شرح مفصّل لمجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة في ظل الجرائم التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين.


من جانبه عبر محافظ ذمار عن شكره وتقديره لكل الجهود التي يبذلها الزُبيدي للملمة الصفوف وتنسيق المواقف بين مختلف القوى المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومساندته الدائمة لكل الأحرار في مختلف المحافظات.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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