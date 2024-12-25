عيدروس الزبيدي يطلع على احوال محافظة ذمار - أخبار كلمتك

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ محافظة ذمار اللواء محمد علي القوسي.



واطّلع الزُبيدي من اللواء القوسي على الوضع الإنساني في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، واستمع منه إلى شرح مفصّل لمجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة في ظل الجرائم التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين.



من جانبه عبر محافظ ذمار عن شكره وتقديره لكل الجهود التي يبذلها الزُبيدي للملمة الصفوف وتنسيق المواقف بين مختلف القوى المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومساندته الدائمة لكل الأحرار في مختلف المحافظات.

