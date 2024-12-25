حدوث تمرد في تعز - أخبار كلمتك

في خطوة وصفت بالتمرد الصريح . أقدم مدير مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز فضل الشيباني بإصدار تعميم مخالف للتعميم رقم ( 12 ) لسنة 2024م الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية في عدن ، بخصوص الموظفين المنقولين والنازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى المحافظات المحررة.

وقالت لجنة الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز . إن التعميم الذي أصدره الشيباني مدير مكتب الخدمة المدنية في تعز اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2024م

أضاف بندا غير موجود في تعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن رقم ( 12 ) . حيث يتطلب هذا البند من الموظفين النازحين حافظات الدوام استمراريات عمل . مع العلم ان الموظفين النازحين لم يستلموا مرتباتهم الخالية من ال 30% والعلاوات والترقيات الذي يستلمها الموظفين الثابتين في المناطق المحررة منذ 6 أشهر ! .في تمرد صريح وواضح لتعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن.

وقالت لجنة الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز ان الشيباني لم يتمرد على وزارة الخدمة المدنية في عدن فحسب

لكنه تمرد أيضا على توجيهات وكلاء محافظة تعز

الدكتور عبد القوي المخلافي و رشاد الأكحلي وخالد عبد الجليل الذي وجها الشيباني للعمل بتعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن .

ومكاتب الخدمة في المحافظات المحررة الأخرى

وحمل الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز فضل الشيباني المسؤولية الكاملة عن عدم تمكينهم من التوقيعات واستكمال وإجراءاتهم وفق تعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن رقم ( 12 ) للعام 2024م .

هذا وكانت للجنة الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز قد رفعت مذكرة لمحافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان يشكون فيها من تعسفات مدير مكتب الخدمة المدنية في المحافظة.

وليد الجبزي