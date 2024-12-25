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حدوث تمرد في تعز - أخبار كلمتك

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حدوث تمرد في تعز - أخبار كلمتك

حدوث تمرد في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - كلمتك/خاص:

 

في خطوة وصفت بالتمرد الصريح . أقدم مدير مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز فضل الشيباني بإصدار تعميم مخالف للتعميم رقم ( 12 ) لسنة 2024م الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية في عدن ، بخصوص الموظفين المنقولين والنازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى المحافظات المحررة.

وقالت لجنة الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز . إن التعميم  الذي أصدره الشيباني مدير مكتب الخدمة المدنية في تعز اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2024م 
أضاف بندا غير موجود في تعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن رقم ( 12 ) . حيث يتطلب هذا البند من الموظفين النازحين حافظات الدوام استمراريات عمل . مع العلم ان الموظفين النازحين لم يستلموا مرتباتهم الخالية من ال 30% والعلاوات والترقيات الذي يستلمها الموظفين الثابتين في المناطق المحررة منذ 6 أشهر ! .في تمرد صريح وواضح لتعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن.

وقالت لجنة الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز ان الشيباني لم يتمرد على وزارة الخدمة المدنية في عدن فحسب 
لكنه تمرد أيضا على توجيهات وكلاء محافظة تعز 
الدكتور عبد القوي المخلافي و رشاد الأكحلي وخالد عبد الجليل الذي وجها الشيباني للعمل بتعميم  وزارة الخدمة المدنية في عدن .
ومكاتب الخدمة في المحافظات المحررة الأخرى

وحمل الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز فضل الشيباني المسؤولية الكاملة عن عدم تمكينهم من التوقيعات واستكمال وإجراءاتهم وفق تعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن رقم ( 12 ) للعام 2024م .

هذا وكانت للجنة الموظفين المنقولين والنازحين في محافظة تعز قد رفعت مذكرة لمحافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان يشكون فيها من تعسفات مدير مكتب الخدمة المدنية في المحافظة.

وليد الجبزي

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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