صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بشرى سارة لليمن من السعودية. - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بشرى سارة لليمن من السعودية. - أخبار كلمتك

بشرى سارة لليمن من السعودية. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - كلمتك/خاص:


أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية عن إطلاق (٦) مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد اليوم بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من (٣٠٠) من المستثمرين السعوديين واليمنيين.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ أنه تم الاتفاق على تأسيس (3) شركات سعودية يمنية الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية " ستارلينك"، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.

من جهته أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي ، بنظام الاستثمار السعودي الجديد مضيفاً أن كثير من رؤوس الأموال اليممنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة ، حيث يقدر الاستثمارات اليمنية  السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل  بذلك المرتبة الثالثة.


وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا ٦.٣ مليار ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط ٦٥٥ مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة  والثروة الحيوانية والسمكية.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي. وذلك بظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي
.
وأكدت التوصيات على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن .

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..

 

وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

إطلاق مناشدات عاجلة للعثور على طفل مفقود في محافظة إب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق