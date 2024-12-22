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هاني مسهور معلقا على الضربات الأمريكية على صنعاء : تحولا هاما قد حدث باستهداف هؤلاء - أخبار كلمتك

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هاني مسهور معلقا على الضربات الأمريكية على صنعاء : تحولا هاما قد حدث باستهداف هؤلاء - أخبار كلمتك

هاني مسهور معلقا على الضربات الأمريكية على صنعاء : تحولا هاما قد حدث باستهداف هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق المحلل السياسي هاني مسهور على الضربات الأمريكية على صنعاء .

وقال مسهور: ‏حتى تتبين نتيجة الضربات الأميركية على صنعاء في ليلة 22 ديسمبر 2024 يبقى الأهم أن تحولاً هاماً حدث باستهداف القيادات العسكرية الحوثية.

واختتم: هذه هي الأستراتيجية الصحيحة بدلاً من استهداف المواقع الخدمية التي تضرب مقدرات الشعب اليمني الشقيق.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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