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ردا على اغتيال عدد من الجنود.. الاعلان عن السيطرة على اهم معسكر - أخبار كلمتك

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ردا على اغتيال عدد من الجنود.. الاعلان عن السيطرة على اهم معسكر - أخبار كلمتك

ردا على اغتيال عدد من الجنود.. الاعلان عن السيطرة على اهم معسكر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي عادل المدوري:أعلنت قوات الحزام الأمني في أبين اليوم الجمعة السيطرة الكاملة على معسكر وادي سرى التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي وللعلم أن هذا المعسكر تمت السيطرة عليه وتطهيره من قبل القوات المسلحة الجنوبية في شهر سبتمبر من العام 2022 وأحتفلنا كلنا وعملت أنا شخصيا عشرات الأخبار والتقارير احتفالا بهذا الإنجاز الكبير.

واضاف:اليوم دخلت قوات الحزام الأمني المعسكر نفسه ولم يجدوا فيه أي عنصر إرهابي من القاعدة ويقال إن العناصر الإرهابية هربت باتجاه مودية.

واختتم:نفس هذا الكلام حصل في عام 2022 تم تطهير المعسكر وهربت عناصر القاعدة ولكن للاسف بعد تحرير معسكر وادي سرى والمواقع المحيطة به  لم تستطيع قوات الحزام الأمني في أبين من التمركز والمرابطة في تلك المواقع وذلك لعدم وجود الامكانيات التي تساعدهم في ذلك مثل العتاد العسكري والقوه البشرية والسبب أن قوات الحزام الأمني في أبين عيال خالة وتعاملهم القيادة العامة للأحزمة الأمنية بعنصرية وتسحب منهم الأفراد والعتاد العسكري ولا تترك لهم سوى أطقم متهالكة تستخدم للتنقل فقط اليوم قوات الحزام الأمني سيطرت على المعسكر وبكره ستنسحب وتعود العناصر الإرهابية إلى الموقع من جديد ثم تسيطر قواتنا ثم ننسحب ومحلك سر ناشدت ابو زرعة المحرمي في وقت سابق بوضع حلول لقوات الحزام الأمني وإنهاء الممارسات العنصرية من قبل الإدارة العامة للأحزمة الأمنية

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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