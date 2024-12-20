فجرت ناشطة بارزة مفاجئة من العيار الثقيل عقب كشفها الممارسات والضغوط الغير اخلاقية لمليشيا الحوثيين في صنعاء.
وقالت يسرا الناشري المعتقلة السابقة برفقة انتصار الحمادي في صنعاء:قيادات حوثية طلبت مننا اشياء غير اخلاقية للايقاع بخصومهم وعندما اخبرناهم بان هذا حرام قالوا يجوز خدمة للوطن وبعد ان رفضنا اني وانتصار لفقوا لنا قضية شكلية بعد ٤ اشهر واتهمونا بالدعارة.
واضافت:المحكمة شكلية كانت امام الاعلام فقط والتهمة معدة مسبقا
ناشطة بارزة:طلب مننا اشياء غير اخلاقية للايقاع بالسياسين وتم تلفيق لنا تهم بالدعارة(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - كلمتك/خاص:
فجرت ناشطة بارزة مفاجئة من العيار الثقيل عقب كشفها الممارسات والضغوط الغير اخلاقية لمليشيا الحوثيين في صنعاء.
فجرت ناشطة بارزة مفاجئة من العيار الثقيل عقب كشفها الممارسات والضغوط الغير اخلاقية لمليشيا الحوثيين في صنعاء.
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