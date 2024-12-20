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اول تصريح عقب سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

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اول تصريح عقب سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

اول تصريح عقب سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:45 مساءً - كلمتك/خاص:

أحكمت قوات الحزام الأمني أبين مسندوة بوحدات أمنية وعسكرية من قوات أمن أبين واللواء الخامس دعم وإسناد واللواء 185 مشاه صباح اليوم الجمعة السيطرة الكاملة على معسكر وادي سري شمال خبر المراقشة محافظة أبين التابع لتنظيم القاعدة الإرهابية

وأكد العميد حيدرة السيد قائد الحملة المشتركة عن تمكن قوات الحزام الأمني المسنودة بقوات الأمن واللواء الخامس دعم وإسناد واللواء 185 مشاه ، من تطهير معسكر وادي سري وكافة المواقع المحيطة بـه ، مؤكداً بأن الحملة الأمنية ضيقت الخناق على العناصر الإرهابية وقطعت كل الطرق التي تسلكها ومستمرين في ملاحقة فلول الإرهاب والقضاء عليهم .


وأكد العميد السيد بأن الحملة الأمنية ستواصل عملياتها العسكرية حتى يتم تحرير الأسرى وتطهير المناطق والشعاب التي تلجأ لها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي .


وجاء التقدم والسيطرة لقوات الحزام الأمني على معسكر وادي سري لملاحقة عناصر الشر والظلام عقب الكمين الغادر الذي نصبته العناصر الإرهابية لأفراد اللواء الخامس مشاه في حصن سعيد في الخط العام الذي يربط أحور بشقرة والذي راح ضحيته عدداً من الشهداء وأسر عدد آخرين.

وأدان قائد قوات الحزام الأمني أبين العميد حيدرة السيد الحادث الإجرامي الذي تعرض له أفراد اللواء الخامس مشاه من قبل هذه العناصر الغادرة ، متعهدا على مواصلة الحملة الأمنية والعسكرية حتى الإنتصار لهذه الدماء الزكية وتحرير الأسرى، ناقلاً اصدق التعازي والمواساة لذوي أسر الشهداء الذين ارتقوا في هذه العملية الإرهابية ، مؤكدا بأن المجرمين الذين ارتكبوا هذه العملية لن يفلتوا من العقاب الرادع .عهد الرجال للرجال .

صبري عسكر
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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